的士撞軍營　司機認刑毀危駕闖禁區3罪候判

今年6月初一輛的士沿中環龍和道行駛至近添華道時，突然撞到駐港解放軍軍營的車閘，幸事件中無人受傷。肇事的士司機事後被控刑事毀壞、危險駕駛及無許可證進入禁區3項罪名，案件今天（13日）在東區裁判法院再提訊時，被告承認所有控罪，求情時稱患有妄想症，以為被人追殺才闖軍營。裁判官告誡被告要積極面對精神問題，把案件押後至明年1月6日判刑，等待為被告索取感化報告，期間被告續准保釋。

53歲被告袁偉傑被控於2021年6月5日，在香港沒有許可證進入禁區，即中環愛丁堡廣場2號中環軍營。他另被控於同日在中環軍營危險駕駛一輛的士，以及無合法辯解而損毀屬於該軍營的一個車閘，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否受損。案情指當日下午6時20分，被告駕駛一輛的士沿中環龍和道西行，到上述軍營門外。他突然扭軚左轉，撞開一道軍營車閘，該車閘被撞至90度彎曲。站崗軍人隨即趕來，喝令被告熄匙落車。警方到場接手後，被告於警誡下招認犯案，指因被人追殺，情急之下才撞入軍營。

辯方求情指，被告與妻子離異，同2個兒子同住。被告任職的士司機，而他租借維生的涉案的士屬於前妻。辯方續指，被告多年前因一次車禍而患上抑鬱病，直至近年社會受示威活動及疫情影響，令被告收入減低，他開始焦慮及失眠。裁判官直斥被告的行動罔顧及危害其他道路使用者的安全，並認同被告需要合適治療，故先為被告索取感化報告後再作判刑。

案件編號：ESCC1192/2021