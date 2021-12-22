迷你倉大火死因研訊　入口指揮官認忽略同袍氧氣存量

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（22日）踏入第42天，負責管理許志傑及其隊伍的入口指揮官作供，他承認在救援期間忽略了留意許的氧氣存量，反而將重點放在點算場內人數。

消防隊長陳依力在火災第3天，即2016年6月23日擔任淘大迷你倉一號樓梯的入口指揮官，負責管理經此通道出入火場的煙帽隊，包括為他們檢查裝備、保持聯絡、提醒剩餘工作時間等等。當日傍晚約6時35分，許志傑及另外3名觀塘泵車隊員到陳的入口檢查站報到，陳及助手為他們檢查裝備及記錄氣樽存量，並看着4人互相檢查對講機。陳在2016年錄取的口供，並無寫明自己當時測試過，自己的對講機與4人的對講機是否能順利溝通，不過今天在庭上則肯定自己有測試。

當晚近7時06分，陳在對講機提醒觀塘泵車隊只餘10分鐘工作時間，陳印象中聽到有人回覆「收到」，但同時對講機傳來雜聲。後來觀塘泵車隊仍未離開火場，陳便聯絡該隊主管，獲告知有3名消防員失蹤，後來又有人表示「佢哋返緊出嚟」，陳以為已經沒有事，豈料一分鐘後就收到一個較清楚的訊息，表示有消防員在火場內暈倒，正被抬出。

庭上播放當日消防員用對講機溝通的錄音，研訊主任質疑陳作為入口指揮官，在拯救行動期間並無重點關注救援情況，例如被救者的氣樽是否仍有充足氧氣、是否需要被救者呼吸輔助器、是否需要額外人手支援等等，反而比較多查問有關火場內人數的問題。陳解釋當時依從上司指示，先了解人數問題，並表示在救援前期有問場內人員是否需要支援，不過陳同意自己的確忽略了關注許的氧氣是否充足。

案件編號：CCDI-333,334/2016