認拒絕提供資料　支聯會前常委梁錦威加監2個月

已解散的支聯會的5名前成員，被指拒絕向警方國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪，他們早前否認控罪，案件已排期2022年1月25日作第二次審前覆核。惟其中一名被告、葵青區議會前主席兼時任支聯會常委梁錦威改變主意，今（22日）在西九龍法院承認控罪。署理總裁判官羅德泉指，被告聯同其他人有組織地刻意拒絕交資料，認為監禁是恰當的，判被告入獄3個月。被告上周一（13日）就煽惑及參與去年六四未經批准集結，而被判囚9個月。法官下令本案其中2個月與上述9個月刑期分期執行，換言之梁因今次不提供資料被加監2個月。

本案涉及5名被告，除了36歲的梁錦威外，還有支聯會前副主席鄒幸彤（36歲，大律師），及3名支聯會前常委鄧岳君（53歲、無業）、陳多偉（57歲、貨車司機）和徐漢光（72歲、退休人士）。控罪指5人在2021年9月8日，作為支聯會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。被告今日最初答辯時，說「欲加之罪，何患無辭，我認罪」。裁判官認為字裏行間似乎有隱喻，詢問被告是否確認認罪。被告重新答辯時，才清晰答「認罪」。

案情指，2021年8月25日，警方送達通知要求被告在14日內，即9月7日或之前交出相關資料，被告向警方確認收妥通知。至9月5日，被告等人召開記者會，表明拒絕提供資料。9月7日，被告再往警務處遞交公開信，重申不會交出資料。警方向他提醒限期，及不按指示所可能面對的刑責。最終被告沒有依時交資料，警方在9月8日拘捕被告。被告在警誡下指不交資料是支聯會整個團隊的決定，原因已經公開說明。警方之後搜查六四紀念館及支聯會倉庫，找到部分警方所要求的資料。

案件編號：WKCC 3633/2021