工廈轉型作非工業用途　數據中心大增18萬平方米

隨着近年城市發展步伐急速，本港各區工廈亦迅速轉型。相隔6年，規劃署再次發表有關全港各區工業用地的研究報告，當中指出不少工廈已部分或整幢改裝及重建，以作非工業用途，當中用作數據中心的樓面面積更大增18萬平方米。目前工廈數目由2014年的1,448幢減至2020年的1,342幢，樓面面積由2,785萬平方米減至2,724萬平方米，而最多工廈的地區則是東九龍區，提供大約543萬平方米樓面面積。是次研究亦首次提及初創企業，當中有14.1%為建立不足5年的初創公司。

報告指出，2020年的工業用地使用模式與2014年時相近，當中有過半樓面面積主要為儲藏工業用途，另有34%為非工業用途；而辦公室用途從28%減至25%，而其他用途例如商店、服務、食肆用途則由6%增至9%。另外亦有不少新興用途，例如展廳、研究及設計中心等，數據中心亦由21萬平方米上升至39萬平方米。

調查亦首次發現，在7.66萬個單位中，有14.1%為建立不足5年的初創企業，出入口貿易業佔40.7%，另有29.3%為創科、住宿及飲食服務及藝術、娛樂消遣等，另有逾90%初創企業為租戶，其面積不多於80平方米，主要位於東九龍、葵涌及荃灣。

最新研究又指出，在全港數據中心樓面面積逾74萬平方米供應中，有52%來自工業大廈，包括獲准改裝或重建的工廈，最多在是葵涌及荃灣，其次為沙田、柴灣東及黃竹坑。

至於樓齡方面，有約65%工廈早於1987年建成，當中有734幢是位於港鐵附近的區域，例如東九龍、長沙灣、荃灣及葵涌。