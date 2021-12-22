拒出示身份證阻差罪成　「王婆婆」被判緩刑

人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤，今年2月在將軍澳叫喊示威口號，而被警員截查時，涉嫌沒有依指示提供身份證，被控一項阻礙公職人員罪。她否認控罪受審，至今天（22日）裁判官鍾明新於觀塘裁判法院裁定她罪名成立。裁判官指她自辯的證供難以置信，盤問下多次長篇大論地說出不合理的答案，迴避問題。鑑於她拒絕履行社會服務令，裁判官認為案件嚴重，但考慮到被告年紀及案發時初犯，最終判處被告監禁7天、緩刑1年。

報稱無業的65歲被告王鳳瑤，被控於2021年2月22日在將軍澳唐明街公園外，阻礙一名警員執行公務。她沒有律師代表，選擇在案中自辯。控方案情指，被告當日在案發地點大叫「死黑警」、「光復香港、時代革命」等口號，女警張綺君因被告涉嫌擾亂公眾秩序而上前截查，惟被告不配合，女警3次要求被告出示身份證，但被告初時不理會，其後又提出手持物品及身體不適等藉口，當被告被拘捕及帶上警車時，她仍向車外叫口號及不願坐下。

裁判官今裁決時，指被告自辯時提出的爭議，主要是口號與控方案情有出入，及當時她沒有聽清楚女警的要求。惟裁判官認為，被告的證供不合情理、不合邏輯、難以置信，她一度表示曾3次聽見女警要求出示身份證，其後又改變說法，指當時女警身邊有其他警員，她以為女警是與其他警員溝通及商量，裁判官形容被告說法荒謬，現場影片拍到女警一直望着被告，2人之間有對話，被告亦是現場唯一受查人士。被告在盤問下，多次長篇大論地說出不合理的答案，被問到她在現場稱不適時，被告一時稱無要求救護車、一時又稱已忘記。裁判官認為被告當時知悉警方要求，但以手持物品及不適作為藉口。

被告被判罪成後，裁判官在她求情時提到社會服務令的可能性。被告表示自己做了10多年義工，獨立自發地上街示威，惟當裁判官再三確認，她是否願意履行社會服務令時，被告又指自己為人主觀，「好難同人相處」，其後表明不願意索取社會服務令報告，指希望判監，又稱「警方根本故意裝陷阱害我」，如果不判監，會再遭警方拘捕。鍾官最終判處她監禁7天、緩刑1年。惟被告聞判後，表示對案件有很多不滿，稱遭警員虐待及威嚇，鍾官則回應她須自己諮詢法律意見。被告於散庭後，在法院門外表示希望成立獨立調查委員會，又叫口號「節錄不等於真相全部」。

案件編號：KTCC 1469/2021