跨部門港九新界搗13非法加油站　檢逾5萬公升柴油

消防處聯同警方及海關，於過去兩日(21及22日)執行代號「冬雷」打擊非法加油行動，該類活動一直為市民帶來風險，威脅市民的生命及財產；近年相關不法分子有所收斂，而經營模式亦有所轉變，因此消防處透過情報搜集及策略性規劃，致力打擊該類活動，並與其他執法部門保持緊密聯繫，進行情報互換及突擊聯合行動。

高級消防區長(政策課)趙汝珏表示，非法油站一般沒有防火及滅火裝置，加油設備亦未必符合消防安全標準，一旦發生火警，會產生大量濃煙及毒氣，甚至引起爆炸，對附近人士產生危險。消防處特遣隊於本年一共進行1,032次巡查，作出103項檢控，並檢獲超過20萬公升柴油。

助理消防區長〔特遣隊(反非法加油活動)〕招健鷹指，於兩日的行動中，消防處派員到港九新界不同黑點進行突擊檢查，破獲13個非法加油站，總共檢獲超過52,000公升柴油、10輛油缸車、3輛存有柴油的輕型貨車及大批入油工具，市值超過90萬港元。行動亦截獲19名涉案人士(40至60歲)，他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》等，將會被檢控。今次動員人數及打擊地點，均為消防處有史以來最大規模，檢獲的柴油數量亦是單一行動歷來最多。

為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如被法庭定罪，有關牌照更有可能被撤銷，禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，亦會向法庭申請充公涉案的柴油。

署理消防區長(危險品課)黎健武稱，消防在突擊巡查、處理投訴或聯合行動時，會根據現場實際情況及收集到的證據，去決定相應執法行動，亦會安排對現場進行覆查。