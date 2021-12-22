政Whats噏：「走佬」前區議員發聲明　譴責4民協成員出賣民主

雖然立法會選舉已告一段落，但泛民主派吵鬧不停。民協支持舊黨友參選嘅事，雖然楊彧日前己辭去署理主席一職，但係有已「走佬」英國嘅多名深水埗前區議員就咬住唔放，今日(22日)係社交平台聲明，譴責包括楊彧在內嘅4名民協前區議員，出賣香港民主，要佢哋向公眾交代同道歉喎。之但係，相隔半個地球，仲有冇人聽佢哋支笛呀？

發表譴責聲明包括李文浩、甄啟榮、劉家衡同黃傑朗，前3人早已離港赴英。佢哋喺聲明仲話深水埗區「民主陣營」議員，喺啱啱結束嘅立法會選舉中，竟然有人為民主叛徒搖旗吶喊出面拉票，咁等於對香港人及民主同路人嘅直接背叛同出賣，故譴責民協嘅前區議員楊彧、江貴生、李炯同譚國僑出賣香港民主。

聲明中亦話該等民協成員曾為民主運動付出過、努力過，若依家有人心存歉疚，理應公開道歉同反躬自省；倘若背離初心，假借寸土必爭為藉口，同利益愈走愈近，最終必會被敵人所吞噬。

之但係，呢幾個前區議員點解唔早啲出嚟鬧，而係喺選舉塵埃落定先嚟鬧？雖則鬧得咁狠，但又有幾多人聽得入耳？