工人夜攜裝備出動吊臂車　港大疑搬走國殤之柱

矗立香港大學校園逾24年、由丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiot)創作的與1989年6.4事件有關的國殤之柱，或在2021年結束前被移走。香港大學學生媒體學苑昨晚(22日)10時許，在社交平台上載兩張照片，可見5至6名身穿反光衣的工人在國殤之柱前懸掛巨形白色直幡，國殤之柱所在的黃克競樓每個出入口均有保安把守，柱側亦有多名保安巡邏，氣氛緊張，貌似為移走工程作準備，現場亦傳來工程噪音。東網正向港大查詢。

有消息人士透露，港大校委會昨日（22日）就國殤之柱事宜召開會議，會上投票通過將國殤之柱移離香港大學校園。消息人士又指，校方計劃將國殤之柱存放於「安全地方」，並在「法律程序及情況」容許下，另行安排擁有人取回。

東網記者昨晚11時抵達港大校園，只見校園外有多名保安並放置路障，更有貨櫃車橫置行車線道中，限制出入。記者採訪期間，有2架俗稱「吊雞車」的工程車駛入校園，車上載有手臂及貨櫃，亦有多名工程人員在國殤之柱周圍搭建棚架，吊臂車將貨櫃移至現場疑為移走國殤之柱之用。

港大10月7日已去信支聯會，要求移走國殤之柱，同月13日限期屆滿，該柱仍未被移走。港大其後表示會諮詢法律意見。高志活此時又先後出招，指他才是國殤之柱擁有者，會向港大追咎移柱的損失；其後高志活又稱，願意來港協助移走國殤之柱，但港府須保證他及團隊來港不會被檢控。

即將離任港大校務委員會主席的李國章剛於本月19日交代事件進展，他形容處理上有困難，需先澄清擁有權誰屬，再重新尋求法律意見。