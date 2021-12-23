東網獨家捕獲小燕子　傳被內地封殺出走　趙薇與四眼男在港入油

東網獨家消息，小燕子趙薇飛到香港！久違了的45歲內地女星趙薇自今年8月底開始，其影視作品突然被下架、超話被關閉，傳出被列入為「劣迹藝人」而遭封殺後，一夜間如「人間蒸發」，連其身邊好友都聯絡不上，雖然她期間曾於社交平台「報平安」，但貼文隨即被刪，有傳她早已走佬法國「避難」，亦有指她「隱身」在北京，而其老公黃有龍及在港讀書的女兒「小四月」，同樣行蹤成謎。

早前趙薇母親與上月被羈押的澳門太陽城集團前主席周焯華(綽號「洗米華」)公司被傳有股權轉讓關係，指趙母將所持有的螞蟻集團份額全部轉讓到太陽城集團，因此趙薇「被消失」有傳與阿里巴巴監管風波有關。不過趙薇失蹤近4個月後，難逃天網恢恢，被發現原來「潛伏」香港。

昨日(22日)早上10時許，東網記者目擊趙薇親自駕駛掛上中港車牌的白色房車，現身荃灣青山公路一間中資油站，身邊坐住一位着白色恤衫的四眼年輕「神秘男子」。由於車廂內，趙薇未有戴上口罩，所以可清晰看到其面貌，見她臉色慘白，披頭散髮，往日的明星艷光已消失得無影無蹤，她不停跟入油員口噏噏，似諮詢問題，之後就開車絕塵而去。

據服務趙薇的油站職員表示，初時未有認出趙薇，不過對方一直問佢關於汽油問題：「佢問係咩嘢油？係點樣提煉嘅？不過見到佢對眼超大，我望住佢，一時醒唔起叫咩名……」記者追問對方是否趙薇？職員以肯定口脗說：「係趙薇」，但之後就封嘴，不願多談。

趙薇被封殺的原因眾說紛紜，有傳被旗下內地藝人張哲瀚拖累，令她曾穿日本軍旗服事件遭翻舊帳，亦有被懷疑與鄭爽的逃稅事件有關，只是趙薇的「後果」更嚴重，而第三個「版本」則是有人捲入一宗重大及未公開的調查當中，以及與阿里監管風波有關。

趙薇身家傳達54億港元，「銀根」源自涉足股壇，有傳聞指她多得老公黃有龍穿針引線下，與好友阿里巴巴始創人馬雲關係密切，而其「代表作」為2016年以「蛇吞象」方式令身家暴漲，不過就累到股民雞毛鴨血。事有湊巧，央視網於趙薇傳出封殺翌日在短片平台上載她的發迹劇《還珠格格》中容嬤嬤「拮針」片段，令網民直呼：「太應景了，官方內涵最為致命！」

當年趙薇旗下的龍薇傳媒高調宣布出資30億人民幣(約36億港元)收購萬家文化29%股權，交易完成後，龍薇傳媒成為公司的控股股東，但其後市場爆出，其收購資金來源為趙薇資金只有6,000萬人民幣(約7,200萬港元)，借款約15億人民幣(約18億港元)，未到手的萬家文化股票質押融資再獲15億人民幣，即她通過6,000萬人民幣的資本，用槓桿比例超過51倍，「吸納」市值100億人民幣(約120.3億港元)的上市公司。內地監管部門關注到交易異常，萬家文化收到中國證監會的調查通知書，趙薇夫婦和萬家文化交易終止。

當股票復牌後，股價暴跌，令收購案消息傳出時買入股票的投資者損失慘重，而中國證監會發出《行政處罰及市場禁入事先告知書》，萬家文化、龍薇傳媒等涉嫌訊息披露違法，依法擬對以上兩間公司、黃有龍、趙薇等作出行政處罰和市場禁入，雖然當事人曾作辯，可是最終採取5年證券市場禁入措施。可謂黑開有條路，今年8月底傳出，兩夫婦透過公司持有、市值1.3億港元的荃灣豪宅，去年公司董事離奇轉名，但仍由離岸公司控股。

其實趙薇夫婦2016年以66億人民幣(約79億港元)身家躋身胡潤百富「全球少壯派白手起家富豪榜」。2019年，再以45億人民幣(約54億港元)位列胡潤百富榜第912位。除了演員、導演及製片人外，趙薇亦涉足不少生意投資，榮升做股東及老闆，公司業務遍布9個行業，內地媒體指至今跟她有關聯的公司至少有69間，其中有13間是直接持投，公司業務遍及影視製作、房地產、文化藝術及餐飲等。此外，其名下物業遍布世界各地，包括澳洲與新加坡的豪宅，並擁有4個大型酒莊，曾在此開派對炫耀；更傳她「走佬」到法國，匿藏在她擁有、價值數億港元的波爾多酒莊。

有指趙薇短短幾年間暴富，全靠在股壇大有斬獲，當中與好友阿里巴巴始創人馬雲關係密切。有指她跟馬雲扯上關係，全憑黃有龍搭路，當年黃父擺大壽，馬雲亦有現身。趙薇亦曾透露與馬雲感情要好，對方曾參加趙薇同學聚會，趙薇亦經常到馬雲家唱歌，雖然馬雲否認他們相熟，加起來見面不夠10次，但之後卻被公開多張「親密」合照，無法掩飾二人關係密切的事實。

根據資料顯示，2014年趙薇和黃有龍曾斥資近31億港元購入阿里影業9.18%的股份，成為公司第二大股東。翌年阿里影業大漲，趙薇夫婦的持股帳面盈利達到44億港元。之後兩年間，他們減持股份，並套現逾20億港元。去年再被發現，阿里巴巴旗下螞蟻集團，趙薇以母親魏啟穎的名義成為雲鋒基金的合夥人，持有螞蟻集團市值5億人民幣(約6億港元)的股份。另外，2015年5月，趙薇獲馬雲加持下，認購瑞東集團股票，翌月該股開盤漲幅超過150%，趙薇夫婦帳面賺74億港元。