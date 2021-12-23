粉嶺球場　「童」行樂滿Fun

在普天同慶的聖誕節前夕，60名來自樂群社會服務處（樂群）的基層家庭來到粉嶺球場，參加一個別開生面的活動——「哥爾夫樂『童』行——家庭支援計劃」。親子同行欣賞珍稀古樹，穿梭於百蝶飛舞的蝴蝶園，更親自餵飼非洲陸龜，感受蘊藏在球場的生態價值，每樹每物都值得保育。而學童更在專業教練指導下揮動球桿，一嘗高球樂，體驗推桿入洞的滿足。香港哥爾夫球會除了出錢出力外，更揀選有潛質的學童進一步培訓，為香港物色高球精英。

和煦的陽光照射在樹影婆娑的粉嶺球場上，懷着興奮心情的家長與學童，在導賞員帶領下游走球場內各個生態價值地點。44.3%面積被樹木覆蓋的球場，內有多種珍稀古樹，當中位於舊場的水松更是全球瀕危物種，全球野生水松品種餘下不足250棵，而粉嶺球場內就有38棵，令大人小孩都大開眼界，不少人把握機會與古樹合照。

除了珍稀古樹外，粉嶺球場亦是蝴蝶樂園，至今發現了106種蝴蝶，當中15種極具保育意義，包括紅珠鳳蝶和列入受保護昆蟲品種的裳鳳蝶。球會設立蝴蝶園，種植超過100棵蝴蝶寄主植物及蜜源植物，團員穿梭於蝴蝶園之時，數以十計色彩斑斕的蝴蝶來回飛舞，學童無不驚嘆。至於10歲非洲陸龜Speedy，就成為學童爭相合照的寵兒。

來到高球場當然會有高球體驗，球會安排了專業教練，由入門的Short Golf開始，讓學童嘗試揮桿和推桿的樂趣。不少首次執桿的小朋友都具天分，有人揮桿將球打進洞，即時振臂高呼，而教練亦蹲下來耐心與年紀較小的學童溝通，讓他們學習專業的高球技巧。

「第一次參觀粉嶺球場覺得好開心同興奮，最難忘係一次過見到咁多蝴蝶，真係好靚！」就讀小六的石珈頤分享體驗時難掩興奮心情，疫情下無法旅行，在聖誕期間參與導賞團正有去了旅行的感覺。而她親自揮動球桿後，直言高球運動甚具挑戰性，她指打球進洞就要定下目標，需要控制力度和判斷距離，屢敗屢戰後終於成功，感覺很開心。

至於小五學生蘇傳晞就認為高球場無邊無際，感覺很大和很舒服，他指整個活動都很好玩，看見古老的水松樹，令他驚嘆，見到漫天蝴蝶飛舞，打破他以為書本才有的想法。他參加高球體驗時曾多次將球打進洞，但卻謙指自己做不了選手，只是很享受那種揮動真桿入洞的感覺。

今次活動是香港哥爾夫球會與樂群聯合主辦的「哥爾夫樂『童』行——家庭支援計劃」，為期兩年，每年提供220個名額，為學童提供現金津貼，讓他們可參加補習班或課外興趣班。球會亦於計劃期間提供2,000人次的高球體驗和生態導賞活動，並在參與的學童中揀選40人進階培訓，物色具潛質的高球新血。

香港哥爾夫球會總經理高德禮（Ian Gardner）指，與樂群合作約半年，球會的目標是開放球場予社區，讓孩子可以來到球場和體驗高球。除此次活動外，球會不時為區內學校舉行高球訓練，同時發掘有潛質的學童，訓練他們成為專業球手，將來更能代表香港出戰國際比賽，也有機會獲得獎學金到外國留學，近年也有學童透過此途徑達成目標。