赤鱲角污水井奪命意外工人僅戴外科口罩　工會質疑未獲發安全裝備

有2名工人昨日(22日)在赤鱲角一工地疑吸入沼氣後不治，另有3人不適送院，是繼上月18日小蠔灣污水處理廠工人墮沙井意外後又一致命工業意外。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早(23日)在電台節目批評，指不治工人僅佩戴外科口罩就進入污水井工作，簡直是匪夷所思。對於承辦商表示事前已做安全測試的說法，蕭表示不滿，指難以完全預計喉管是否有沼氣。

面對連續兩個月出現2宗同類致命事故，蕭感對憤怒，斥在2次事件中分別負責工程的渠務署及機管局均沒有做好監督，質疑他們是否外判工程之餘，亦將安全責任也外判，並提醒工友，進行該類工作時若未有獲配備防護工具，應拒絕開工。她認為勞工處須跟進事件，加強工人安全保障。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清在同一節目表示，工人進入沙井或渠管工作前，通常都會做好各種程序，例如先量度氣體濃度、開風扇打鮮風入內將沼氣吹走；入渠一方要打開渠蓋，下游一方要進行抽氣，加強通風等。

蘇四清表示，如果渠內環境許可，工人可攜氧氣樽、救命鐘及穿保護衣等，但實際環境未必很大，有些器具就未必用到。他說，如果下井工人只配備外科口罩，肯定不合規格，現時雖有遙控器助清潔渠務，但行內使用並不普遍，而渠內若有沉積物，始終需要人手處理。