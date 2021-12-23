虐待動物事件頻生　申訴專員促漁護署主動跟狗主涉違例個案

近年動物權益愈發引起社會關注，惟漁農自然護理署針對狗主的責任規管不足，令不少虐待動物案件發生後，難以追究責任。申訴專員公署今日(23日)發表2項主動調查的結果，漁護署在處理狗隻牌照申請或改變牌照持有人、領回走失狗隻，以及在宣傳減低放棄飼養狗隻、適時為狗隻續牌和申報更改狗隻畜養人資料的工作及安排上，皆有可改善之處。

該署表示，現時漁護署只會在狗隻沒有被妥善管束或咬人時，才會對未為狗隻領牌或續牌的狗主採取行動，但申訴專員公署認為漁護署的執管工作過於被動，對違例者難起阻嚇作用，應更為積極及主動，嚴格要求狗主遵守有關申領狗隻牌照的規定，以履行其法律責任。

此外，漁護署應在狗隻聚集的公眾地方不定期抽查狗隻牌照(而非只在跟進投訴時才進行)，要求狗主在指定期限前為狗隻申領及續領牌照，以及向違規的狗主進行執法行動。申訴專員又指，漁護署現時會向在該署的動物管理中心辦理狗隻牌照申請的狗主發出續牌通知，但至於經由私營獸醫診所辦理續牌申請的狗主，則在提出申請時向漁護署提供電郵地址才會收到該署關於為狗隻續牌的電郵提示。

除此之外，申訴署認為該署對狗主涉嫌違反《狂犬病條例》或其附屬法例的個案之跟進和執管、亦有不足。而漁護署亦應檢討現行的行政工作安排，包括為代辦牌照申請的處理時間訂立要求，優化與動物福利機構處理走失狗隻的安排、完善狗主領回狗隻的安排等。