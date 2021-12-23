非法油站活動猖獗　申訴專員建議消防處增人手打擊

本港非法燃油轉注活動猖獗，一直備受公眾關注，進行該些活動的場所(即俗稱的「非法油站」)遍布多區，部分更被發現位處民居附近。消防處雖已竭盡全力，透過執法行動和危險品車輛牌照的審批機制，打擊非法燃油轉注活動，但由於需求殷切及有利可圖，非法油站活動仍然猖獗。申訢專員公署認為該處的人力資源、執法行動、法例的罰則和宣傳教育，仍有改善之處。

申訢專員公署表示，現時消防處設立打擊非法燃油轉注特遣隊，但特遣隊僅得7名成員，除主管外，其餘成員分為3個小隊。資料顯示，每個小隊於2020年平均每個工作天須進行約 1.17次巡查，除了巡查工作外，特遣隊還須搜集情報、與相關部門進行聯合行動等。然而，特遣隊曾作巡查及執法的非法油站黑點數目多達350個，在人手相對緊絀的情況下，消防處應檢視現時特遣隊的人手編制。

另外，部分非法油站經營者近年採用更靈活的經營模式，藉以迴避消防處打擊非法燃油轉注活動的行動，包括將用作出售的柴油貯存於貨車內擺放的油箱或油桶．以及減低貯存在非法油站現場的柴油量至低於法定豁免量。

調查進行期間，消防處正修訂《危險品條例》及其附屬法例，該署相信，這將有助消防處人員加強力度打擊非法燃油轉注活動，但仍建議消防處持續檢視經修訂後的罰則能否有效提高對有關人士參與非法燃油轉注活動的阻嚇力。若效果末如理想，便須適時考慮再次修例以提高罰則。

申訴署調查主任黃靜雅建議，處方應檢討現時特遣隊的人手編制、考慮增加突擊巡查和聯合行動的次數、持續檢視經修訂後的罰則、探討採取更多元化的宣傳渠道和方式，又認為若上述措施成效不彰，保安局應探討引入源頭管理改善措施的可行性。

保安局回應指，對申訴專員公署其中4項表示歡迎，消防處已經或正在推行上述相關措施，但在引入源頭管理改善措施方面，局方指柴油市場涉及眾多業界經營者及持份者，若要落實建議以期達致從源頭打擊非法燃油轉注活動之效，須同時盡量減低對業界的影響，認為有關改善措施有其複雜性。