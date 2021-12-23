康文署聖誕掃你興　提醒遵守禁聚令及戴口罩

聖誕節即將來臨，市民難免與親朋好友外出過節。康樂及文化事務署今(23日)呼籲市民在聖誕假日期間到該署轄下場地歡度聖誕之時，亦必須遵守限制群組聚集的相關法例，減低病毒在社區傳播的風險。另呼籲市民切勿進入已關閉的康樂場地及在康文署轄下場地內亂拋垃圾。

康文署發言人提醒市民必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集，以及遵守《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，身處公眾地方時均須一直佩戴口罩，違例者可被檢控。

署方將與其他政府部門於聖誕節期間（24至26日）在署方轄下場地，採取一系列措施，以確保地方清潔及安全。這些場地包括香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、尖沙咀海濱花園、星光大道、中間道兒童遊樂場、尖沙咀東海濱平台花園，以及市政局百週年紀念花園。

署方指，會加派人員在相關地點巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例。如發現違規，會採取執法行動。署方亦將連同相關部門的執法隊伍，於尖沙咀一帶轄下場地加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公共秩序等行為採取執法行動，違例者可被檢控。

在節日期間，香港文化中心的廣播系統將定時以粵語、普通話及英語播放有關人群管理、限制群組聚集和佩戴口罩的訊息，及呼籲市民不要亂拋垃圾。香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道及尖沙咀海濱花園一帶會因應實際情況實施人群管制措施。