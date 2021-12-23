前《蘋果》記者認偷拍女子裙底　准保釋至下月判刑

前《蘋果》記者及前有線記者丘庭亮，涉嫌今年9月在尖沙咀港鐵站1條扶手電梯用手機偷拍2名女子裙底，遭現場便衣警員察覺及拘捕。丘被控1項作出有違公德的行為罪，他今天(23日)在九龍城法院認罪。辯方求情時，透露被告事發後已6次會見精神科醫生，積極面對他精神及心理上的問題。署理主任裁判官黃雅茵押後案件至明年1月5日宣布判刑，以待索取背景及感化報告。

22歲被告丘庭亮，今天承認一項作出有違公德的行為罪；據悉，他曾經任職《蘋果日報》及有線《新聞刺針》記者。控罪指，被告於2021年9月26日在尖沙咀港鐵站近B2出口的扶手電梯作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即以一部手機電話的攝像鏡頭拍攝女子X及Y裙底的影片。

案情指，當日便衣警員在尖沙咀港鐵站便衣巡邏期間，看見被告四處張望，形迹可疑，其後被告跟隨女子X及Y，當2女行上案發扶手電梯時，警員看見被告將手機放近兩女裙底拍攝；被告在B2出口外被警員截停，警誡下，被告承認出於性滿足而犯案，希望可以給予機會。警方在被告手機中發現一段長1分38秒的影片，拍攝到女子的腳及大腿部分。

辯方求情時，指被告有良好背景，及呈上被告父母、女友、上司及老師的多封求情信，辯方指被告事後已深感後悔，並引述一份精神科醫生的報告，指被告事發後已6次會見精神科醫生，被告深切了解到自己精神及心理的問題，重犯機會不高，又指被告案發時沒有用適當方法處理及宣洩情緒，現已積極面對。署理主任裁判官黃雅茵押後案件，並續准被告保釋，惟黃官認為安排此類案件的被告作社會服務工作時往往有困難，故僅索取背景及感化報告。

案件編號：KCCC 3398/2021