聖誕酒店預訂率較去年增逾1倍　餐飲業普遍加價仍預約爆滿

聖誕佳節將至，不少港人選擇到酒店Staycation(宅度假)或享用聖誕大餐「過節」。立法會議員姚思榮今日(23日)指出，今年聖誕期間整體酒店入住率大致理想，雖然房價平均約上調20至30%，預訂率仍比去年同期增長逾1倍。有五星級酒店在聖誕節正日及翌日的預訂至少達到80至90%、三及四星級酒店的預訂亦有70%至80%。餐飲業界人士亦指普遍餐廳在聖誕節的預約已告爆滿，同時留意到不少酒樓陸續接到新春春茗及團拜飯局的訂單，形容預約情況理想，預計餐飲生意「由聖誕一路爆(滿)到農曆年」！

姚思榮提到，本港經濟有所改善、加上政府推出電子消費券等，均有助推動本地酒店生意。他留意到業界愈發重視本地客源，指目前不少酒店擁有商務客及月租客等20至30%的固定客源，加上港人對出門旅遊有需求，令普遍酒店的入住情況較去年佳。姚形容行業整體收入大致上仍較新冠肺炎疫情前少約一半，但相比去年已是大為改善。

餐飲聯業協會會長黃家和形容，今年聖誕的餐廳預約情況「理想到超出預期」，指無論是街外餐廳及酒店餐飲都「幾難再搵到位」。他稱由於近日大多食材加價，整體食物產品及餐價都錄得10至15%增幅，所幸年尾消費意欲增強，疫情下市民大多留港，普遍願意消費。黃得悉近來酒樓年尾的婚宴酒席生意暢旺，「晚晚都爆滿」，亦開始接到新春飯局的預訂，預料出現「連續性消費」至農曆年，齊齊過好年。