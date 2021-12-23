葵涌醫院男病人涉推倒院友致死　被裁定誤殺罪成月底判刑

葵涌醫院於3年前有男病人被發現倒臥浴室，送院搶救後不治。警方其後拘捕死者的一名男院友，控以誤殺罪名。該男院友否認誤殺罪，案件本月中在高院開審，4女3男組成的陪審團自昨日(22日)起退庭商議，至今日(23日)早上經商議約10多小時後，以5比2大比數裁定被告誤殺罪成。法官把案件押後至本月29日判刑，以等候辯方律師準備求情，期間被告須還押。

現年36歲，曾任速遞員、現無業的被告張澤明，被控於2018年11月5日，在香港非法殺死鄭學云(41歲)。據控方透露，被告過往有9項案底，包括襲擊及傷人等。控方又指被告過往曾患精神病、有反社會人格障礙的紀錄，且患有哮喘及左面神經麻痺等疾病。

控方案情指案發時被告與死者均是留醫葵涌醫院的精神科病人。2018年11月4日晚上，涉案醫院職員獲告知有人在浴室跌倒，到浴室後發現死者左前額受傷，左眼眉位置及咀唇流血，將死者送往瑪嘉烈醫院搶救，惟翌日凌晨不治。警方翻查閉路電視，發現被告與死者於入浴室前發生爭執，被告曾推死者肩膊及抓着死者的衣服。洗手間內亦有2名院友目擊事件，其中1人指當晚被告曾以粗言罵死者「X你老母」，院友進入浴室後不久，又見到被告大力推死者上半身2至3下，令死者頭部撞向牆壁再倒地，被告曾嘗試扶起死者但不成功，遂向護士求助。

案件編號：HCCC 97/2021