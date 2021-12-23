入境處非觸式e-道服務　明起擴至啟德郵輪碼頭管制站

入境處多年來不斷創新，致力優化設施及系統，早前更推出「非觸式e-道」，令市民及旅客享受更快捷、更方便、更衞生的出入境服務。入境處今（23日）公布，將於明日（24日）擴展香港居民「非觸式e-道」服務至啟德郵輪碼頭管制站。目前香港國際機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站已提供「非觸式e-道」服務，並會分階段擴展至其他管制站。

年滿11歲或以上可使用e-道服務的香港居民均合資格登記使用「非觸式e-道」服務，11至17歲的合資格香港居民須在父／母或合法監護人的同意下進行登記。合資格香港居民可以用有生物特徵認證技術的智能電話下載入境處「非觸式e-道」流動應用程式進行登記。成功以流動應用程式登記後，他們可透過該程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身份自助辦理出入境檢查手續，過程中毋須接觸e-道的任何共用設備。

除上述登記方法外，合資格香港居民亦可直接於「非觸式e-道」（只適用於18歲或以上人士）或親身到任何一個e-道登記處進行登記。已登記的香港居民可使用他們的智能身份證進入e-道，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

此外，市民仍然可以選擇繼續使用指紋識別技術的e-道服務或以傳統櫃位辦理出入境檢查手續。