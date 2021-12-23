新丁遊立會　形容似新生入學睇班房

立法會今（23日）為候任議員舉行「導賞團」，向一眾議會「新丁」介紹立法會設施及參觀議員辦公室。有候任議員形容自己是「長者新丁」，感覺如準備開學的同學。另外由於議員人數增加，立法會大樓內加設臨時辦公室予使用中信大廈的議員預約使用，至於中信大廈方面，則為議員安排獨立房間，惟議員助理需要在開放區域工作。

一眾候任議員先參觀會議廳，進出口界候任議員黃英豪曾問及室內溫度可如何調校，因覺得悶焗，戴口罩會不舒服。立法會秘書長陳維安就說平時在位時間長會感到寒冷，指黃今可能步行較多才感到悶熱。未知是否過去多次有議員被拍到不專心開會，主席梁君彥指會議廳如「金魚缸」，提醒大家記者會在攝影房中捕捉議員一舉一動。

另外，因議員人數增加，立法會在擴建立法會大樓期間，需要先租用中信大廈部分樓層作為臨時辦公室。據了解，立法會大樓3樓設臨時辦公室，有至少約4至5間房間，可供使用中信辦公室的議員預約使用，如開會期間作臨時辦公或會客之用，另外有開放辦公空間供候任議員助理臨時辦公。

至於中信大廈的辦公室，僅為候任議員設獨立房間，由於房間空間細小，議助需要在公共區域工作。其中一層辦公室設24間議員房間、逾100個開放式工作間，另設兩間議員會客室，可容納近30人。有指有些區域3至5名議員可作團隊申請，基本上便可成為獨立辦公區域。不過，據了解有議員擔心私隱問題。

地產及建造界候任議員龍漢標參觀前表示，感覺如準備開學的同學，「有啲新鮮感」，又指以往亦曾到立法會，但今次身份不同，「心情如新生入學，睇吓啲班房、睇吓啲圖書館」。至於會否有意加入事務小組委員會，他又指暫時未有決定。

社福界候任議員狄志遠表示，正籌辦議員辦事處，已聘請6名職員，由於政府將削減社福機構1%整筆過撥款，所以要盡快工作。勞工及福利局副局長何啟明亦在場，至於預見前黨友、勞福局局長羅致光會否更易，他指對方已是高官，「前黨友已不是價值」。

他又指希望可使用立法會大樓的辦事處，只有數名職員，為免跑來跑去，又指現時召開大會有衣着規限，最不適應是不可穿着波鞋，笑言「駁一駁」穿整雙黑色的波鞋。在參觀中信辦公室前，狄指因沒有時間裝潢，故職員需要在開放區域工作，惟強調不能接受，關注工作保密問題，認為是妨礙工作。

對於有議員不滿公用工作區域沒有保密性，主席梁君彥指該辦公室過去由國際級會計師事務所租用，認為過去可用，現時亦沒有問題，反問「他們對私隱要求很低嗎？」又笑指「頭先賣樓已有人買咗3人單位，強調是政府所租最好的地方。

陳穎欣指會計師經常在家或四出工作反而沒太大影響，但議員接收不同求助，亦會希望保密討論議題立場，認為不能與會計師事務所相提並論。