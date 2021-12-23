港大漏夜移走「國殤之柱」　本科生形容決定倉卒

香港大學昨晚(22日)漏夜在校園內移走與1989年6.4事件有關的國殤之柱，並存放在香港大學嘉道理中心，事件引起各界關注。港大校委會本科生代表黃靖軒表示，校委會昨日投票通過有關決定，但當時並沒提及何時移除，沒想過即日採取行動，批評校方決定倉卒。他指，「國殤之柱」已於港大豎立20多年，是紀錄真實事件的藝術品，對於在短時間內移除感到可惜。他指有學生目擊「國殤之柱」被移走時傷心落淚。

但他認為有其他方法保存日久老化的「國殤之柱」，但不想惴測校方動機，希望「國殤之柱」日後會有更好平台，並應向高志活解釋為何要將之分拆移走。

另外，候任社福界議員狄志遠亦表示，明白校方有處理「國殤之柱」的權利，但質疑是否需要如此急速，希望社會可走向和諧，不會有太多針鋒相對，校方作決定時應考慮市民感受，否則會引來社會反響，破壞社會和諧，呼籲大學三思而後行，又認為現時仍有空間悼念六四。

港大校友、候任議員陳穎欣表示，「國殤之柱」一直在未有通知情況下，擺放在港大逾20年，港大校友，甚至於校方不知是該柱是屬於何人，認為將之移除是合符市民期望。