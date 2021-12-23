調查指巿民睇淡運動員工作前景　團體倡體育產業納入資歷架構

香港運動員於今屆東京奧運取得歷來佳績，但有團體就本港「運動相關行業的工作前景」及「專業運動員發展空間」向市民進行問卷調查。以10分為滿分，結果顯示普遍受訪市民所給予兩者的平均分，分別只有5.56及5.40分。有運動員受訪時亦慨嘆自己難以以運動作業終生事業，指自己每次參與訓練或賽事只能獲車馬費。因此，相關團體促請政府應將體育產業納入「資歷架構」，又建議政府推出體育消費券，以帶動體育服務和產品的需求。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今天(23日)公布有關「促進產業化推動體育發展」研究報告。研究透過實地調查方式，於今年10月20日至26日期間，訪問520名15至64歲香港市民。調查顯示，28.8%受訪者過去半年完全沒有做運動；有近6成雖表示會觀看四年一度的「奧運」，但對於觀看「本地體育賽事」的受訪者卻不足半成（3.7%）。

此外，在體育消費方面，近半數48.5%受訪者表示在做運動上沒有消費，25%受訪者主要購買運動服裝和鞋，但消費在技能學習和場館使用的受訪者卻不足一成，分別佔9.6%及7.9%。近7成受訪者在政府或公共設施做運動。

有受訪籃球運動員分享指，他每次參與訓練或賽事只能獲車馬費，惟有從事一份時間較彈性的工作以兼顧生計和練習。他認為社會普遍不認為運動可發展成商業行為，影響了青年以體育為事業發展路向的想像和追求。

青年創研庫經濟組成員范丞羲和周浩民表示，政府應運用體育產業推動體育發展，並促進相關經濟與就業。如將體育產業納入「資歷架構」，並運用「過往資歷認可」機制，確立體育產業從業員的專業性，以促進人才發展。他們又建議政府推出體育消費券，從而帶動體育服務和產品的需求，長遠亦有利於普及體育發展。