社會撕裂　陳謳明盼找復和之道　周守仁籲疫下多花時間伴所愛

在過去兩年，香港經歷了反對修訂《逃犯條例》而造成社會嚴重撕裂，及後又受到疫情打擊，至今仍未復原。香港聖公會教省主教長陳謳明大主教今日(23日)發表聖誕文告，指大家必須要為家庭、社會以至世界尋找復和之道。天主教香港教區主教周守仁發表的聖誕文告，就指疫情似看不到盡頭，要更好地表達大家的緊密關係，需樂意「浪費」時間陪伴所愛的人。

陳謳明大主教在聖誕文告中指出，人類所有深層次矛盾，今天在全球疫情、經濟與政治的危機中顯露無遺，沒有人可以迴避，如果這是化解人間種種禍患而必須經歷的一次陣痛，大家就將這個世界已經發生的一切，帶來正面的價值。

他表示，在過去幾年，香港以至世界所經歷的變遷、不和與衝突，不單止是大家表面所看到的，對好多人而言，更加痛苦的是好同學、好同事、好朋友甚至家人親友之間，因對世界政局不同的見解、對本地深層矛盾的不同解讀而關係破裂，實在非常可悲。

而當每個人都將目己的見解絕對化並凌駕一切的時候，社會難免產生對立及混亂，亦必然會影響到人際關係，令彼此失去互諒互信，所以大家必須要幫助家庭、社會以至世界尋找復和之道，促進大家的和睦與幸福。

另外，天主教香港教區主教周守仁所發表的聖誕文告，指全球各地仍然受到新型冠狀病毒疫情困擾，近來新型病毒更出現了Omicron變種，醫學界仍在努力地研究它的殺傷力。在疫情似看不到盡頭的情況下，要熱切地期待聖誕節，並不容易，更遑論以消費、出遊及社交等俗世方式慶祝。但基督徒應體會到「天主與我們同在」的意義，學習天主以親近和鍾愛，樂意「浪費」時間去陪伴所愛的人，不計得失成果。

他特別提到要陪伴的包括青年人，以及感到無助、孤獨或失意、受情緒困擾而掙扎求存的人。