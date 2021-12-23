政Whats噏：參選曾被批搞搞震 莫錦貴稱仍無損與劉業強關係

喺新一屆立法會選舉中，鄉議局界別係成立以嚟首次出現競爭，該界別議員、鄉議局主席劉業強嘅對手更係自己人、鄉議局副主席莫錦貴。不過選舉就未有破壞兩人關係，尋日佢哋一齊出席鄉議局會議後更一齊合照添啊！莫強調今次係良性競爭，唔會出現自己人打交嘅情況。

話說尋日(22日)鄉議局會議甫開始，成功連任嘅劉業強率先發言，感謝投票支持佢嘅委員，又話今次係該功能界別成立以嚟第一次選舉，話要多謝對手莫錦貴，形容兩人喺競選期間係君子之爭，打出高質素選戰。喺接受記者訪問後，劉更拉埋莫一齊影相，睇嚟兩人感情並無因為選舉而受影響喎。

被問到選舉過後有咩感受，曾兩次參選立法會選舉嘅莫就話，喺選舉開始時已表態支持劉，但今次因認為新選舉制度饒有興味，先至會有興趣想試下參選，坦言早已評估勝算較微，所以未有因為落敗而心情唔好。

莫又笑指雖然參選期間被兄弟批評搞搞震，但強調鄉議局關係融洽，仲大讚劉好大量，與對方亦係良性競爭，並無惡言相向同有講有笑啊。