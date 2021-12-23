電子針卡擺烏龍性別欄男變女　部門鬥卸責苦主慘變「人球」

新冠疫情持續，政府為求谷針，早前宣布將於明年2月中起在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，要求政府僱員需出示新冠疫苗接種證明進入上述地方。有男讀者今日(23日)向東網投訴，指自己今年8月時於大埔墟疫苗接種中心接種2劑新冠肺炎疫苗，但近日於醫健通及智方便查看電子針卡紀錄時，赫見其性別顯示為女性。他擔心這錯誤會影響其他政府電子紀錄，如安心出行及港康碼。他指斥政府職員只敷衍了事，曾多次致電不同政府部門，但總是僅獲「已紀錄在案」的回應，現時十分徬徨無助。東網已就相關事宜向衞生署查詢。

讀者李先生指當電子針卡紀錄時，發現性別欄目上出錯時，因無法自行修改，曾致電港凌碼及疫苗注射熱線，對方卻僅回覆會跟進。他感到自己狀況如同「人球」，到目前為止，亦沒有政府人員向他交代出錯原因及為他即時更改正確性別，為此，他感到十分氣憤，斥「做錯野，要受害者自己奔走解決，部門之間只識互相卸責。」

議員柯創盛表示事件完全突顯香港政府無能、政出多門問題。他又斥政府部門之間毫無同理心，官僚文化下只懂將問題責任跟自己劃清，卻不會向市民作出任何指引。他又指既然是電腦紀錄出錯，其實政府只需要找當事人授權更正便可，但現在卻反要事主本人花費額外時間心力去找部門認頭，叫事主自己解決，他形容做法是「勞民」，是本末倒置。