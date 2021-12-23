專家倡成人接種第3針　12至17歲青年接種兩劑疫苗須隔12周

政府由本年2月新冠疫苗接種計劃開始至今，一直谷針，新冠疫苗顧問專家委員會今日(23日)下午開會，討論後第3針新冠疫苗的接種安排，建議18歲以上無論曾打科興或復必泰，都應打第3針疫苗，而第3針應該與第2針相隔最少六個月。

專家建議需到高風險地區工作或升學人士，接種間隔可縮短至打第2針後3至6個月內，接種第三針。至於懷孕及哺乳的婦女，專家亦建議接種第3針疫苗。專家並建議12至17歲的青少年打第2針，相隔不得少於12周，另外注射於大腿肌肉可減心肌炎風險，推薦青少年接種時可選擇打此位置。

科學委員會主席劉宇隆表示，早於今年9月時，委員會因多名12至17歲的青少年接種2劑疫苗後出現心肌炎，故建議青少年組群只需打1針疫苗。相隔三個月，該群組目前有約7.3萬人只接種1針，他認為抗體水平雖然不錯，但仍有必要接種第2針，但必須與首針相隔不少於12周。

劉宇隆引用加拿大數據，18至24歲男生接種兩針疫苗的時間相隨少於30日，1萬人中便有1人出現心肌炎；若兩針相隔多於56日，風險則相對下降至10分之1。