警巡查尖沙咀樓上酒　32客人違防疫規例收告票

警方為協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險，尖沙咀分區雜項調查小隊，今日（23日）凌晨巡查區內多間酒吧，提醒處所負責人、從業員及顧客遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

行動中，警員發現一間樓上酒吧未有根據防疫條例規定於凌晨4時後的指定時間內關閉處所，47歲女酒吧負責人涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被票控。

酒吧內18男14女酒客(18至51歲)，涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。當中8名(18至32歲)顧客，未能出示疫苗接種紀錄，一名35歲男子因於該處所內吸煙而被票控。此外，警員發現一名21歲男顧客因涉及一宗以欺騙手段取得財產罪的刑事案件而被通緝，他及後被帶往警署作進一步調查。

鑑於聖誕節及新年臨近而疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。