海關水警聯合反走私檢1千萬元貨　美容針劑無冷藏恐影響質量

海關聯同水警於昨晚(22日)在西貢進行反走私行動，成功搗破一宗走私案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括電子產品及美容產品，並扣查一輛涉案七人車，貨物總值約1,000萬港元。海關經跟進調查後，今日(23日)在大嶼山東涌拘捕一名35歲涉案男子。

海關港口及海域科海域調查小組高級督察李琳慧指，昨日傍晚時分，海關及水警在西貢大網仔路一處海邊，發現懷疑走私分子在場徘徊。其後，一艘裝有兩個舷外機及沒有打開航行燈的快艇靠泊岸邊，另有一輛可疑七人車駛至現場，走私分子迅速將七人車上的貨物搬至快艇上。

執法人員見時機成熟，立即現身採取拘捕行動，走私分子見狀立即跳上快艇，高速向內地水域方向逃去。海關在現場截獲涉事七人車，亦在車上及岸邊檢獲該批懷疑走私物品，包括二手手機、美容用品、電子產品等。

水警東分區行動支援小隊指揮官莊子鋒稱，另一邊廂，走私分子連同艇手共8人，駕乘快艇高速向香港東面水域航行，警方派出水警輪進行追截。期間向快艇發出停船信號，惟對方沒有理會，繼續向內地水域方向高速航行，逃避警方追截，最終駛離香港水域。該快艇罔顧海上安全，在香港水域高速航行，對執法者及海上使用者造成極大危險。

海關有組織罪案調查科高級調查主任黃志強表示，今次走私分子使用「野貓式」走私，將貨物數量減低，選擇於入夜後，在地勢隱蔽的地方進行突襲式走私活動，相信過去一段時間，在海關及警方嚴打走私下，走私分子希望逃避執法人員，遂將貨量減少，縮短上落貨時間，即使被執法人員發現，走私分子亦能減低損失。

除此之外，檢獲的物品包括肉毒桿菌素(Botox)美容針劑，為較少見的走私物品，相信走私分子目的為逃避高昂稅項，有關針劑經正常途經運返內地，稅率高達35%，如果該批貨物能成功走私到內地，能夠逃避約80萬港元稅款。其次，內地對美容針劑有嚴格規定，包括進出口需要許可證，以及相關部門要對該產品進行檢驗，方可進入內地。基於以上原因，相信走私分子鋌而走險，將物品運往內地圖利。海關亦發現，部分針劑標示需要儲存在攝氏2度至8度之間，惟走私分子沒有任何冷藏櫃收藏針劑，令其質量存疑。