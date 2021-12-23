一家之主照胃鏡打麻醉針後亡　遺孀展子女畫作控診所瞞紀錄

今年6月，1名43歲病人疑在未有註冊的「日間醫療中心」進行「胃鏡」檢查，期間卻因缺氧最後身亡，導致其一家在臨近聖誕時節下顯得分外悲涼。死者遺孀今日(23日)手持2名子女的畫作聲淚俱下，哭訴「估唔到咁簡單嘅醫療步驟都會死人」。有關注病人團體質疑，駐診醫生在未了解病人本身心臟異常、鼻道窄，卻仍堅施行麻醉藥，該藥更與導致已故美國樂壇天王米高積遜(Michael Jackson，MJ)死亡的麻醉藥屬同一種。團體又指，政府現要求私營醫療機構在進行內窺鏡等指定醫療程序前，要先領取「日間醫療中心牌照」，惟條例雖於今年1月實施，但卻有1年半的寬限期，即明年6月未有領牌才被懲處，批評措施出現漏洞，故團體要求相關部門釐清機構有否領取相關牌照。案件已轉交死因裁判法庭跟進，死者遺孀亦向衞生署、警方、醫委會投訴與報案。

個案顯示，43歲病人黎紹康因受胃氣困擾，在保險代理介紹下，於今年5月尾前往駐診於尖沙咀廣東道5號海洋中心13樓「尚正外科」的外科醫生劉邦茂求醫，劉醫生診斷病人有胃痛，並安排他進行內窺鏡檢查。根據診所紀錄，病人於6月10日到機構進行檢查，並在當日下午12時50分左右進入病房，並接受名為Propofol-Lipuro的麻醉藥注射，紀錄指，病人在下午1時03分沒有心跳、呼吸，診所人員為其進行心肺復甦，惟情況持續惡化，於下午1時18分再進行心外壓，並召喚救護車，在2分鐘後開始注射俗稱「強心針」的腎上腺素，但情況仍未有好轉。據紀錄顯示，救護員在當日下午1時35分到場，惟病人已無心跳，隨即進行心肺復甦，並送往急症室，延至下午3時離世。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，死者生前患有二尖瓣閉鎖不全的心臟問題，加上兒時曾因鼻道狹窄進行擴寬手術，但呼吸空氣量少，加上所用的麻醉藥列明若有心臟、呼吸功能異常的病人需小心使用，惟涉事醫生似乎未有仔細監察血壓、心跳。另外，據機構紀錄指，醫生為病人檢查後6分鐘，在當日下午1時03分便開始進行心肺復甦，但網頁卻顯示，一般照內窺鏡程序至少需要10至30分鐘，而其後在急症室紀錄亦證明已完成抽取樣本，程序上並不合理，加上急症室紀錄指出，醫生於同日下午1時15分「抽胃鏡時，發現缺氧」，假如照胃鏡的儀器仍在體內，難以進行心肺復甦，故認為與事實不脗合，疑點重重。

死者遺孀稱至今仍難以相信丈夫死亡，因他身邊同事亦有在涉事診所照胃鏡亦非常安全，直言「(死者遺孀)以為腸胃鏡係普通程序，估唔到會死人」。她續指與死者2人育有1子1女，其中，兒子在丈夫離世時僅1歲半，並憶述丈夫工作需輪更，但放假亦會抽空陪子女，哭說「我個女每日問爸爸幾時返」，她在記者會上更展示子女的畫作，其上可見一家人共度聖誕的情景，惜事與願違。她續指，涉事醫生曾透過保險公司向其轉達慰問，但她在多次索取醫療紀錄後才取得完整版本，認為該醫生有意隱瞞。

《私營醫療機構條例》於今年1月1日實施，列明私營醫療機構如提供，入侵無菌體腔或腸胃管道的內窺鏡程序，或其他「附表醫療程序」便要申領「日間醫療中心」牌照，否則即屬違法，最高可罰款與監禁3年。然而，衞生署於去年1月2日起接受日間醫療中心申請，但設有寬限期，機構實際只要在明年6月30日前領取牌照便不用被罰。彭鴻昌指出，翻查紀錄發現涉事機構「上正外科」，並未有在日間醫療中心註冊名單上，而其報稱同一地址的「尚正外科手術及內窺鏡中心」，雖同樣未有在註冊名單上，但衞生署回覆指其曾申請暫准牌照，即涉案機構即使無牌經營，亦不需負上刑責，認為條例存有漏洞，要盡快處理。