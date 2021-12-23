下月13日起可換新鈔封利是 銀行推網上預約減少輪候

金管局聯同三間發鈔銀行在下年1月為市民供新鈔及「迎新鈔」兌換。

農曆新年將至，金管局及滙豐、渣打及中銀3間發鈔銀行宣布，分行將於明年1月13日至1月31日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。

為方便市民換鈔並維護公眾健康，3間發鈔銀行會採取適當的措施，於提供換鈔服務的首三天，即明年1月13日至1月15日，提早營業時間至早上八時；指定上述的額外營業時段，即明年1月13日至1月15日早上8時至9時，專門用作提供換鈔服務；及加強社交距離及相關措施，例如於明年1月8日起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

【滙豐】將會推出電子利是

滙豐銀行表示，兌換新鈔服務期間，分行會推出特別措施方便客戶及確保流程順暢。另外，該行亦會推出電子利是，以鼓勵市民透過數碼渠道，以更環保及便捷的方式向親友送上祝福，詳情將於稍後公布。

【渣打】1月8日起可網上預訂新鈔

渣打由明年1月13日起為市民提供兌換新鈔服務，全線分行首3天(即1月13至15日)會提早於上午8時起提供換新鈔服務。為減少人流聚集和縮短輪候時間，於1月8日起客戶可於網上提前預訂新鈔套裝 (套裝包括廿元新鈔100張、五十元新鈔20張及賀年口罩套一個)，並於指定時間到分行專櫃領取。

【中銀香港】

中國銀行(香港)將由2022年1月13日起於全線分行*提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，而在2022年1月13日至15日期間，分行更會提前1小時即於早上8時營業，專門提供兌換新鈔服務。客戶由2022年1月8日起亦可透過手機銀行預留新鈔。

(*中區分行、香港國際機場分行、葵涌廣場分行、所有銀行服務中心及保管箱服務

中心除外。)

金管局又建議，需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民因須在服務開首數天趕往兌換。