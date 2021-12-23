港府興建首個生物炭生產設施　年產量1200公噸

位於屯門曾咀的園林廢物回收中心Y·PARK[林·區]，現時每日處理約30公噸園林廢物。為達致轉廢為材，環境保護署將於屯門環保園興建「生物炭生產試驗設施」，利用Y·PARK提供的原材料，每年生產約1,200公噸生物炭。

環保署今日(23日)公布，該設施經公開招標程序後，由怡和機器有限公司投得。項目設計及建造預計需時12個月，並於測試後進入48個月的營運期，每年估計可處理約6,000公噸的本地木質廢料，生產約1,200公噸生物炭。

環保署介紹，原材料轉化為生物炭，過程包括把所收集和切碎的園林廢物去除雜質，然後利用炭化過程中所產生的熱能進行烘乾程序，最後炭化木料成為不同質量的生物炭。生物炭的特點是可以保存當中的碳分子，另一方面亦可提供多種用途，如土壤改良劑、過濾污染物的濾料、堆肥促進劑及建築物料的添加物等。

環保署發言人表示，設立該設施的目的是確立使用本地木質廢料轉化成生物炭的技術可行性，研究生物炭的質量及在本地市場的應用成效。該試驗設施將有助為本地木質廢料提供更多資源循環再造的選擇和空間，並為香港處理木質廢料探索更全面和長遠的發展方向。環保署會適時與各政府部門安排，於不同範疇試行應用該設施所生產的生物炭。