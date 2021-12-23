審訊雙語並行　翻譯無紀錄　涉販毒男子上訴得直

一名的士司機7年前被指販運及調製可卡因，被控販毒及製毒等3罪，於2016年在高院原訟庭以英語審訊，結果被裁定其中2罪罪成，判監26年。他上訴指當審訊到結案陳詞階段時，陪審團要求法庭提供中文傳譯，結果有部分陪審員聆聽中文傳譯，部分則聽英文原文，認為該安排導致審訊不公。高院上訴庭駁回其上訴後，他再向終審法院上訴。終院5名法官今頒下判詞，一致認同原審的傳譯安排不符合司法需要公開的原則，故裁定他上訴得直，案件發還原訟庭重審。

本案上訴人陳漢榮。據判詞指，原審時陪審團在結案陳詞前要求中文傳譯，獲法官批准他們透過耳機聽取中文傳譯，但有部分陪審員選擇聆聽英文，而中文傳譯內容並無被記錄。上訴庭去年底駁回其上訴時表示，傳釋安排雖不尋常，但沒有導致上訴人的審訊不公，認為上訴人無指出原審法官於法律指引上有任何錯誤，並考慮到傳譯的質素高，認為有關安排不存在任何重大的誤譯風險。不過上訴庭此觀察，就不被終審法院接納。

負責撰寫判詞的終院常任法官霍兆剛指，陪審員無法同時聆聽原文和中文即時傳譯，便無法即時發現任何傳譯上的錯誤。而且傳譯內容並無紀錄，無法肯定有否誤譯，故認為有關安排違反了司法需公開的原則，令上訴人被剝奪了公正的審訊。法官強調，司法需公開的原則，所要求的是要清楚看到公義得到彰顯。

判詞又指，當有迹象顯示，陪審員可能對法律程序採用的語言具備足夠知識時，原審法官有持續的責任，若不信納某陪審員明白法律程序，便應根據《陪審團條例》行使酌情權，解除其陪審員職責。在某些案件中，或許可解除1或2名陪審員的職責，在陪審員人數較少、但仍足以作出合法裁決的情況下繼續審訊。至於有關方案是否合適，則取決於案件的實際情況。另外，判詞又指當法官認為提供傳譯服務有利於公平審訊時，較可取做法是在法庭上公開進行交替傳譯。

案件編號：FACC 8/2021