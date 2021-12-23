懲教警方辦繪畫活動　助在囚人士去除激化思維

聖誕將至，懲教署與警務處攜手合作的「並肩同行」計劃，昨日(22日)為羅湖懲教所10名女在囚人士及其家人舉辦名為「『圓』美聖誕 並肩同行」的活動。兩個部門的工作人員聯同天主教香港教區教友監獄福傳組織義工到訪上址，以圓圈繪畫的藝術創作為媒介，協助女性在囚人士表達內心感受，調和負面情緒及去除激進思維，並加強與家人溝通交流，重建家庭關係。

圓圈繪畫是由多人合作完成的藝術創作，工作人員、福傳義工與在囚人士及家人分成不同小組，以繪畫圓形為主題，合力在油畫布上繪畫不同大小和色彩的圓形，並加入線條及圖形。過程中，福傳義工透過圓形沒有角並能產生和諧感的特性，啟發在囚人士及其家人以非言語的方式把內心感受投射在油畫布上，向家人表達感受及抒發情緒。

監獄福傳組織的藝術治療師唐明敏表示，參與活動的在囚人士透過圓圈繪畫釋放積壓的負面情緒，重建正面的價值觀，並向家人傳遞真摯的情感，深化家庭關係，有助支持在囚人士更生。承接圓圈繪畫的體驗環節，懲教署的臨床心理學家鄺穎然以專業角度教導在囚人士及其家人如何運用有效的溝通技巧加強交流，並運用情緒管理技巧釋放內心負面情緒。

其中一名參與活動的在囚人士阿欣(化名)因黑暴相關罪行被判入獄，她表示在參與黑暴時沒有理會家人勸阻，亦不顧違法後果。她入獄前與家人的關係一般，入獄後她一直沒有勇氣向家人承認過錯。直至今天的活動，令她感受到家人及社會對她的包容和支持，對開展新生活充滿信心。

她明言當初參與黑暴時受虛假資訊渲染，令自己產生很多負面情緒及激進思維，最終以破壞社會安寧的暴力手法宣洩。從今以後，她會運用在活動中學懂的情緒管理技巧，樂觀積極地面對更生路上的各種挑戰。活動結束前，工作人員及福傳義工協助在囚人士親手設計和製作聖誕花環，把這份聖誕祝福送給家人。

活動籌劃人高級懲教主任周鳳玲表示，這次活動糅合圓圈繪畫及情緒管理的心理輔導，有助在囚人士釋放負面情緒及去除激進思維，並加強家人在更生路上的角色。這次活動充分體現參與者之間的互相包容、合作及創造力，亦象徵兩個部門與社會各界攜手創造更生機會，協助在囚人士獲釋後融入社會。