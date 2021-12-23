置地告HKTV mall　指對方侵犯「LANDMARK」商標

中環置地廣場所屬公司昨天（22日）入稟高院原訟庭，民事控告網購平台HKTV mall，指它早前在其網頁開設以「13Landmarks」名號為題的專頁，侵犯了其註冊商標「LANDMARK」，要求法庭頒禁制令、要HKTV mall作出賠償、並要在14日內交出所有相關侵權的宣傳物品等。

原告是香港置地集團旗下的香港置地有限公司，被告則是香港電視購物網絡有限公司。據入稟狀指，原告自1983年起，已在其中環的購物商場使用「LANDMARK」此商標，其後更註冊多個與「LANDMARK」相關的商標，並用於原告其他商場。

原告續指，被告約由去年10月起，於其經營的HKTV mall網頁內推出名為「13Landmarks」的專頁，並指專頁匯聚香港13個頂尖購物商場內近百個知名品牌商品，並以折扣價出售。專頁涉及商場包括Elements圓方、希慎及利園，所參與品牌的產品，部分亦有在置地廣場出售。被告於今年又再在其網頁先後推出「the Landmarks」及「Beauty Landmark」2個專頁。原告強調，它並沒有參與該些專頁內之活動。

原告指被告並沒有任何正當理由，於專業內使用「Landmark」一詞，其做法會誤導公眾，令公眾以為原告有份參與其活動。原告更認為被告是刻意利用原告為有關商標所建立的良好商譽，並非出於巧合。原告又指它自去年12月至本月中，已多次去信被告要求對方終止其侵權行為，卻不獲理會。原告亦於今年5月底在置地廣場的網頁內發聲明，表明原告與被告的「13Landmarks」 推廣活動並無任何關聯。原告現決定入稟，要求法庭頒下禁制令，禁止被告繼續上述侵權行為，並須在收到法庭命令的14天內，交出是次推廣活動中的合作夥伴資料及相關文件，以及侵權的宣傳物品等，並向原告作出賠償。

案件編號：HCIP 85/2021