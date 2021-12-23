趁單對單打針雙腳夾大腿胸襲7女生　33歲男護士停職候查

新冠肺炎疫情下學校師生均需要接種新冠疫苗，以防病毒擴散，惟澳門綜藝館1名負責疫苗接種的33歲男護士，卻假借疫苗注射之名，將祿山之爪伸向到場打針的女學生，更趁為少女單對單打針期間，不斷出言挑逗，更以雙腳夾大腿、隔衫胸襲！澳門新型冠狀病毒感染今日(23日)表示，綜藝館男護士涉性騷擾屬個別事件，與流程機制無關。目前該男護士已被中止職務，並接受警方及當地衛生局內部調查。

事緣澳門衛生局上周四(16日)接獲投訴，指7名13至16歲女學生當日中午於當地綜藝館接種疫苗時，遭1名男護士性騷擾，期間不斷向女學生作出言語挑逗，更有學生指出，過程中曾被他用雙腳夾住大腿，或被對方隔衣服觸摸胸部。學校校醫獲悉學生遭性騷擾後隨即經學校向司警通報。

衛生局得知事件後，即時將該男護士調離須接觸服務對象的工作崗位，並強調是次雖為個別事件，但會依法嚴肅跟進，絕不姑息。而警方在接報當晚經調查後鎖定涉案男護士，並在其位於北區的住所將其拘捕，期間有人拒絕合作及對案件作出回應，警方遂以性騷擾及對兒童之性侵犯罪，將其移送檢察院處理。