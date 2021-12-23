公屋外判清潔工遭外判商假調職真解僱　工會促房署督促賠償

多名荃灣象山邨外判清潔工人向房屋署投訴，慘遭「假調職，真解僱」苦況。有份協助該批工人的清潔工人職工會今日(23日)指出，上述工人因所屬的承辦外判商於今年底與房署續約不成，於是安排工人簽署調職同意書，調至其他早已「夠人手」的公共屋邨，意味未必有足夠職位吸納今次受影響的工人，而工人只能選擇接受或自動離職。工會批評此舉迫工人簽署自動離職，間接解僱他們，從而逃避賠償責任，令其損失多年辛勞工作所應得的遣散費；要求房屋署督促涉事外判商承擔責任，支付工人相應賠償。

工會指出，今次到象山邨屋邨辦事處門外請願的涉事外判清潔工共約24人，他們有些已在該邨工作逾14年，有些為現時承辦外判的清潔公司已效力逾6年。由於今次涉事的清潔公司續約不成功而將要離場，公司向工人提供調職同意書，列出調職至梨木樹邨及福來邨。惟以工會所知，此2邨目前人手充足，認為涉事公司難以將象山邨工人安置在人手飽和的其他屋邨，直斥此舉明顯是「假調職，實卸責」，意圖工人自動離職，從而逃避提供遣散費的責任，形容行為無良，要求房屋署不應置身事外。

此外，上述工會早前聯同清潔服務業職工會召開記者會，揭出港鐵以最低工資聘請近500名清潔工，惟工會發現有個別車站人手短缺，清潔工須兼顧站內所有清潔工作，促請港鐵著令外判商調整薪酬及提供辛勞津貼等。清潔服務業職工會今日與相關工人到九龍灣港鐵總部遞交請願信，要求與港鐵直接對話及促其交代。