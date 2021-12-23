女警涉濫用職權入屋　官指難證意圖脫行為失當罪

女警被指於休班期間濫用權力，進入一個住宅單位尋人，被控一項在公職中行為失當罪。她否認控罪受審，案件今天（23日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官張天雁指被告案發時的行為可能不當，但無證據證明被告抱有惡意或不誠實意圖，法庭無法肯定被告行為構成嚴重失當，因此裁定被告罪名不成立。

49歲被告曾佩君現時正停職。她於1993年加入警隊，案發時為大嶼山北區第4巡邏小隊的車長。她被控於2019年7月30日，在沒有合理辯解下，故意作出不當行為，即濫用職權、酌情權、或因公共利益而授予的職權，透過其警察身份以進入深水埗偉智街某單位，並獲取一名郭姓女子包括其電話號碼的聯絡方法，以及企圖取得另一名郭姓女子的身份證及工作地址。

裁判官張天雁今天裁決時，提到控方傳召案發單位的男戶主及其2名女兒作供，指被告當日稱要查案並進入案發單位，其後致電戶主的郭姓次女，向她索取其身份證號碼和工作地點。裁判官指出，雖然3名控方證人均為誠實證人，惟男戶主在盤問下承認曾與次女談過案件口供，而證人亦對案件細節表示不清楚，因此對其證供有保留。

裁判官續指，被告並不爭議她曾到案發單位，只爭議她有否以查案作為入屋理由。雖然被告行為可疑，警署警長亦指被告只是負責駕駛警車，但控方並無證據顯意被告當時的意圖，法庭不能揣測被告當時抱有惡意或不誠實意圖，即時被告行為可能有不當之處，法庭無法肯定行為已構成嚴重失當。此外，戶主次女當時有案件在身，被告到單位查案的可能性亦存在。

案件編號：KCCC 1943/2021