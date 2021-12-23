中大研體內尿路重建手術　配合機械臂可減失血及住院日數

膀胱癌位列全球常見癌症第11名，癌細胞尚未擴散的肌肉入侵性膀胱癌患者一般可接受「機械人輔助根治性全膀胱切除術」進行治療，惟切除膀胱後，膀胱癌患者需要進行尿路重建手術，而香港中文大學醫學院團隊發現，新引入的體內尿路重建（ICUD），用機械臂以微創方式完成，較傳統方法的失血量少22%，住院時間亦可縮短12%。

「機械人輔助根治性全膀胱切除術（RARC）」透過手術機械人將整個膀胱切除，現時獲得廣泛應用。切除膀胱後，膀胱癌患者需要進行尿路重建手術，例如重建一個「新膀胱」。尿路重建一般以開放式手術完成（即體外尿路重建，ECUD）完成，而近年醫學界引入體內尿路重建（ICUD），整個手術可以微創方式完成。

中大醫學院泌尿外科團隊領導的亞洲9間研究中心，早前比較傳統的尿路重建手術，與相對技術要求更高的新技術ICUD其術後情況。研究顯示，與傳統相比，新技術的失血量和住院時間亦有所減少，而嚴重併發症發生率相若。研究結果已在學術期刊《Annals of Surgical Oncology》發表。

尿路重建方法包括建立迴腸造口或重建一個新膀胱。前者是利用一段小腸將尿液從兩邊腎臟經腹部造口引導到病人體外的收集袋；後者則是將一段較長的小腸重建成一個存放尿液的容器，以替代原有的膀胱，讓病人日後可如往常排尿，兩種均可在體外或體內進行。

ECUD是現時的標準做法，但醫生需要將病人的小腸取出體外進行重建步驟，因此會造成一個長15至20厘米的傷口。至於新方法ICUD，則所有步驟都在病人腹腔內進行，可以達到真正的微創效果，但其技術要求比ECUD高。

中大醫學院外科學系泌尿外科組教授及中大何善衡泌尿中心主任吳志輝指，機械人輔助根治性全膀胱切除術配合體內尿路重建治療，精細的手術有望減少患者接受全膀胱切除術後的創傷。