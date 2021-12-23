將軍澳中醫院料2025年竣工　港府擬擴組合建築豁免面積

全港首間以組裝合成建築法興建的將軍澳中醫醫院將於2025年竣工。

近年不少樓宇均試行以「組裝合成」建築法(MiC)興建，其中多個項目正施工，當中包括將於2025年竣工、全港首間以組裝合成興建的將軍澳中醫醫院，以及古洞北特建福利服務綜合大樓和香港大學黃竹坑學生宿舍。此外，港府於2019年曾發出作業備考，公布以MiC建成的樓面面積的6%，可獲豁免計入該發展項目的總樓面面積，建造業議會主席陳家駒今日(23日)透露，政府正研究進一步放寬豁免百分比，料將會公布消息。

於今年6月動工的將軍澳中醫醫院為全港首間以組裝合成建築法興建的醫院，佔地約4.29公頃，並預計於2025年第2季完工。建築署稱，項目配合未來中醫發展，故空間布局設計上均配合彈性的變化。

此外，香港大學黃竹坑學生宿舍獲發展局選定為「組裝合成」建築法的先導計劃，並最快於明年年底竣工。對比傳統建築方法，宿舍採用「組裝合成」法，不但有效節省6個月施工時間，同時節省1億港元建造費用。

港大物業處處長譚景良稱，宿舍將於明年第2季進行安裝，料安裝工程為期半年，預計最快明年底完工，最遲則於2023年初完工。

另一個項目包括古洞北新發展區第29區的特建福利服務綜合大樓，項目預計興建1幢8層高大樓，內設安老院院舍、長者日間護理單位、嚴重殘疾人士護理院、展能中心及嚴重弱智人士宿舍。項目自2019年12月動工，預計於未來9個月完工。