千萬元象牙遭列作教育用途　聯會斥漁護署變相充公促修改

為加強管制象牙進出口，逐步淘汰本地象牙貿易，同時古董象牙不受影響，港府於2018年制訂《2018年保護瀕危動植物物種(修訂)條例》，並將於下周五(31日)完成修訂。本地象牙商、香港合法象牙持牌人聯會主席朱振邦及副主席陳宗和今日(23日)表示，漁農自然護理署本月中曾派員到其工場及商舖查詢和計算象牙數量，並在《保護瀕危動植物物種條例》瀕危物種營運記錄上，寫上「Ivory Education(象牙教育)」。其中，陳宗和批評漁護署做法極為荒謬，是變相充公其所有財產，要求署方明日(24日)內修改，否則報警處理，並已着手籌備入稟賠償。

陳稱，在本月中漁護署人員到工場查詢和計算象牙數量的時候，在《保護瀕危動植物物種條例》瀕危物種營運記錄上，寫上「Ivory Education(象牙教育)」，又要求陳需在文件上簽署。他指自己不懂英文，故沒有立即發現，直至妻子發現才得悉情況。

由於該批象牙價值逾千萬港元，陳批評該做法是變相充公其所有財產，他隨即致電漁護署要求在明日內修改，否則報警處理。陳宗和又指正籌備法律文件，準備就修例事宜入稟要求漁護署賠償。

朱振邦表示遇到同樣情況，故將與陳宗和一起到漁護署處理。他又補充，「象牙世家」本月31日後不會停業，屆時店內只會留下古董象牙，待法庭判決，估計收起的其餘象牙價值逾7,000萬港元。