警荃灣搗非法賭檔　拘女主持10賭客兼發告票

新界南總區反三合會行動組人員根據情報分析及深入調查後，今日(23日)下午約1時50分在荃灣二陂坊一帶進行反非法賭博行動，搗破一個懷疑用作非法賭博用途的單位，檢獲5張電動麻雀枱、10副麻雀及一批賭具。

該單位內一名姓梁(49歲)本地女子涉嫌「經營賭博場所」被捕。另外，4名本地男子及6名本地女子(47至88歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。