曾國衞反駁《華爾街日報》謬誤　以正視聽

香港立法會選舉塵埃落定，地區直選的投票率為30.02%。繼本月初反駁美國《華爾街日報》社論部分內容屬毫無根據的假設後，政制及內地事務局長曾國衞今日(23日)再度去信該報，對該報社論形容「民主派候選人被阻止參選是一種恥辱」，曾國衞直指相關論點完全錯誤，並指民主派陣營中不少人可以參選，更有民主派人士當選。

曾國衞在信中反駁《華爾街日報》社論中多項錯誤論述，以正視聽。不單止反駁有關民主派人士被阻止參選的論點不正確，對於該報社論提及投票率低，他反問投票率達30.2%、逾135萬人投票是低投票率嗎？還指紐約市長選舉投票率僅為約23%，而法國地區選舉亦只有約33%，該等選舉的投票率又是否低呢？

實際上，《華爾街日報》在月初發表社論談及香港的立法會選舉，曾國衞已去函該報反駁部分論點，亦提及煽惑他人投白票或不投票屬違法，不論行為是否發生於香港境內，警告「當局保留採取所需行動的權利」。

他今日在信中重申，之前已說過煽惑他人投白票廢票屬違法，且違法必究，又指任何政府都一樣會這樣做，反問「難道你的國家犯法不用追究的嗎？」