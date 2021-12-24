東方日報A1：保護機構虐童辣手　童樂居變同虐區

聖誕節普天同慶的佳節前夕，諷刺地原來有一群無家的嬰幼兒在保護兒童之機構內慘遭被虐待。東網獲得獨家消息，香港保護兒童會被揭發有職員於上周五(17日)，在其旺角的院所「童樂居」涉嫌虐待多名嬰幼兒，施以多項恐怖毒招包括摑臉、篤眼、扯髮，拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地，行為令人髮指。警方接手調查後，於前晚(22日)拘捕疑涉事的3名幼兒工作員，而受傷的6名年僅2至3歲嬰幼兒則要送院留醫治理。據悉，受害者均背景坎坷，他們分別是棄嬰、孤兒或來自破碎家庭，交由社會福利署擔任監護人的孩童。

案發地點是旺角砵蘭街387號香港保護兒童會的「童樂居」，該院所為3歲以下的嬰幼兒提供24小時住宿照顧服務，這些兒童分別是棄嬰、孤兒、經法庭轉介或來自有問題的家庭，另附設暫託服務幫助有短暫託兒需要的家長。被捕的3名幼兒工作員，均為女性，年齡分別是23、24及44歲，消息指，她們入職多年，都是社署註冊幼兒工作員，其中一人更曾任幼稚園教師。

消息人士透露，童樂居院長上周五收到舉報，指有人目擊該院所的職員在露天遊樂場疑虐待嬰幼兒，更聲稱已拍下片段，要求院長報警處理，否則會公開片段。院長大驚報警，警方接報後展開調查，翻查院所內的閉路電視片段，由「天眼」揭發恐怖的虐兒經過。從片段可見，一群嬰幼兒當日在院所內的露天遊樂場玩耍，分別由3名幼兒工作員照顧。

據了解，其中一名幼兒工作員不斷粗暴對待多名嬰幼兒，包括掌摑他們，令他們放聲嚎啕大哭；又用手指篤他們的眼睛及扯他們的頭髮。期間，有嬰幼兒被人拖行時失足跌落地，甚至有剛學行的嬰兒，因步履不穩，仍在地上爬行，有人竟扯起他們，然後在自己膝蓋位置掟落地。在場其餘2名幼兒工作員目擊事件，卻視若無睹，未有阻止。歷時約1小時左右，一群嬰幼兒隨3人返回大樓。

案件交由警方西九龍總區重案組跟進，探員迅速鎖定3名涉案的幼兒工作員，前晚採取行動，以對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕3人，正被扣留調查。重案組探員昨日(23日)下午4時許再前往院所搜證，帶走一批閉路電視片段及文件返署調查。至於6名受虐嬰幼兒，包括5男1女，因身體多處有傷痕及紅腫，被送往兒童醫院後目前仍然留醫。

根據香港保護兒童會網頁，該會於1926年成立，是全港歷史最悠久的非牟利兒童慈善機構之一，現時轄下共有27個服務單位，為初生至16歲兒童及其家庭提供服務，每天服務約3,000名兒童及其家人。