警搗荃灣網上百家樂賭檔　19人被捕兼罰款

警方早前根據線報，經深入調查於昨日(23日)下午5時，搗破荃灣橫窩仔街一個懷疑非法賭檔的工廈單位，檢獲2張百家樂賭枱、11部電視、4台電腦、11萬港元賭款、110萬港元籌碼及其他賭具。行動中共19人被捕，警方相信已搗破一個經營約1個月的網上百家樂賭檔 。

荃灣警區特別職務隊主管何灝庭督察指出，被捕人士包括姓張(74歲)女主持，她涉嫌經營賭博場所被捕，同時亦獨犯禁聚令；姓周(52歲)男子涉嫌經營賭博場所被捕；另外3男11女、2名內地漢及1名內地女共17名賭客(23至70歲)，涉嫌在賭博場所賭博被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕6男13女已被帶署扣查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。