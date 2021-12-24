港人疫下每周棄逾億外賣膠餐具　「走塑」儲印花換食肆現金券

新冠肺炎疫情持續2年，加上港府對食肆實際堂食時間限制，促使外賣激增。環保團體綠領行動估計本港每星期消耗約1.018億件外賣即棄塑膠，情況非常嚴重。綠領行動去年建立「絕膠經濟圈」，今年10月中展開第2階段，獲元朗及油尖旺區31間食肆支持，市民自備食物容器於相關食肆購買外賣，儲齊20個蓋印，便可換取1張面值20港元現金券，於參與計劃的食肆使用。

有參與「絕膠計劃」的小食店老闆娘唐太表示，其小店雖然是小本經營，但仍採用可分解的外賣餐具。她指，可分解餐具的原料一般是紙或竹，與塑膠物料比較，前者至少貴逾85%，即1個容量1,000毫升的外賣盒，塑膠製的售約1港元，但用可分解物料製造的卻售約2至2.5港元不等。她希望政府向供應商討是否有價格下降空間，又指香港生活節奏急速，現時自備餐具的顧客仍屬小數，10個客人中可能只有2個，但相信有關計劃可以進一步帶動環保風氣。

綠領行動項目經理王家智表示塑膠垃圾問題迫在眉睫，建議政府應盡快全面「管制即棄膠餐具」。他指環境保護署在今年7月提出的「管制即棄膠餐具」諮詢文件建議，最快要到2025年，才有可能分階段禁止餐飲業界派發即棄膠餐具，這根本是遠水難救近火。