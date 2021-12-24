你要知：大餐解膩消滯有法寶　簡單三式健康飲食

聖誕、新年餐餐大魚大肉，節慶過後不但容易發胖，若飲食不節制，更有機會造成胃部負擔，易惹胃酸倒流，嚴重甚至會誘發胃炎。如何可以在大餐過後踢走飽滯感？又有沒有方法可以預防食滯？就由註冊中醫師彭明慧剖析，拯救大家的腸胃。

中醫常言每餐只要吃七分飽就足夠，到底何謂七分飽？「七分飽嘅定義，因應體形、年紀有所不同。」彭指出，真正的七分飽很多人都不知道，因為進食時大腦接收訊息較慢，因此很易「食多咗」。若進食後30分鐘仍不感肚餓，其實已經係七分飽。如果進食後感到「飽到上心口」、喉嚨乾涸，甚至有反胃感，就有機會已達到九分、十分飽。若想調整食用分量，彭建議每餐減量約十分之一，直至找到適合自己的「七分」為止。

除了吃太飽，大魚大肉亦容易造成腸胃過度負擔。彭指出，「胃嘅功能每天可消化三餐，但你卻食5、6餐，胃部需要不斷工作以應付額外的食物。不但大大提升磨損及消耗的機率，更會出現過勞。」若想保持胃部健康運作，彭直言除了食用分量外，食用的時間及姿勢同樣重要。「由於胃部需要3到4小時消化食物，因此進食後距離睡覺不應少於3至4小時，否則容易造成胃酸倒流，甚至有胃炎及肚腩仔。」另外，彭指出都市人「邊行邊食」及進食時坐姿不良同樣會造成胃部負擔，為健康着想一律建議「坐低慢慢食」。

肉食和脂肪較易令人有飽滯感，而番薯、豆類、麵包、有汽飲品等有機會令人較易脹氣。想有效解決脹氣、飽滯問題，不同的食物亦有相應的法寶。彭表示最多人使用的山楂、穀芽及麥芽都是可行的。「山楂主要係針對肉食的飽滯感，而麥芽就對於麵食飽滯有效。至於穀芽則對於米飯引致的飽滯有一定緩解功效。」此外，陳皮、雞內金、黨參及太子參等亦十分有效。至於不少人會沏茶消滯，彭則指，「普洱茶眾所周知對能解消食，不過它容易令人精神亢奮，所以不要太晚飲用。加上太晚飲茶會引致半夜上廁所，影響睡眠質素，同時影響脾胃能力。」最後彭推介3款茶療供大家大餐過後去脂解滯。

連黨薏苡仁茶

功效：

健脾通便

材料：

黨參3錢、連翹5錢、決明子1兩、瓜蔞仁5錢、生熟薏苡仁各1兩

去脂消滯茶

功效：

通滯降脂

材料：

山楂5錢、烏梅5錢、杭菊花3錢、甘草2錢

四君養胃茶

功效：養胃祛積

材料：雞內金3錢、太子參5錢、白朮3錢、茯苓3錢、甘草2錢、石斛3錢、陳皮1.5錢