皇后山公營房屋採「蝴蝶」設計增單位　活化昔日軍營舊物保特色

政府積極發展原為軍營用地的粉嶺皇后山公營房屋項目，新落成的居屋山麗苑上月入伙，而公屋皇后山邨開始派鎖匙，預計明年初陸續入伙。房屋署今次採用蝴蝶形樓宇設計，將一層的伙數增至32伙，令可建單位數目較原先計劃增加15%。另房署同時推動活化保育，例如將前皇后山軍營的軍官餐廳活化為屋苑管理處；又將昔日軍營保留的樹幹及物品，創作成藝術裝置及木櫈等，擺放於公共空間。

由居屋及公屋組成的皇后山公營房屋項目，整體面積逾13公頃，當中山麗苑共6座提供3,200多個單位，皇后山邨共7座提供8,800多個單位。整個項目涉地甚廣，布局上遭馬路及樹林分割，故房署設計及興建架空橋及有蓋行人通道等，連結項目內的住宅大樓、社福設施、商場、停車場花園平台；從而形成一個約25個籃球場大小的活動公間，供居民使用。

鑑於皇后山背後濃厚的歷史背景，房署特意保留其軍營用地特色，包括保留前軍官餐廳的主體結構及門口特色牆，將其活化為山麗苑管理處；其中一個花園前身更為軍營內的軍用操場。翻查歷史，於宋朝末年已有人居於皇后山，守護皇帝的軍隊曾在該處駐紮，後期漸漸形成客家村落。至40年代，英軍在此成立軍營，並在80年代移交予香港警察，之後一度成為警察訓練學校及警犬訓練基地。

隨着皇后山公營房屋項目相繼入伙，皇后山現有4條專營巴士線及1條小巴線，不過其中2條巴士線全日只得2班從山麗苑開出，其餘巴士線同樣班次疏落，平日非繁忙時間每隔15至45分鐘一班不等。該區住宅單位多，人口亦多，日後交通配套有待強化，房署擬為皇后山爭取更多來往港島路線，並爭取加密公共交通班次應對。