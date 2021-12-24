下周四起增2院提供復必泰接種　毋須預約

雅麗氏何妙齡那打素醫院位於大埔全安路11號。

政府今日(24日)公布，下周四(30日)起，大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院和荃灣仁濟醫院將增設新冠疫苗接種站，提供即時接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，毋須預約。

屆時，公立醫院內的新冠疫苗接種站將增至13個，且悉數提供復必泰疫苗接種服務。其他接種站分別位於東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院和律敦治醫院。

除瑪嘉烈醫院外，接種站的開放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午10時至下午7時，最後接種時間為下午6時30分；而瑪嘉烈醫院接種站開放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午9時至下午6時，最後接種時間為下午5時30分。所有接種站午膳時間照常開放。

市民在接種第1劑疫苗時，會獲安排日後在同一接種站或其他社區疫苗接種中心接種第2劑疫苗。若市民選擇接種由內地研發的科興疫苗，會獲轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。市民亦可選擇到參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的私家醫生和診所接種疫苗。