美食展人流冷清一家歡喜一家愁　購物節檔口則場面墟冚

新冠疫情多變，在Omicron陰霾下，兩地通關亦未有時間表，但今日(24日)「冬季購物節」及「冬日美食節」如期舉行。雖然適逢平安夜，首日人流卻十分疏落，東網記者9時許實地視察，只見場外排隊等候入美食展的市民寥寥可數，目測約30人。有拍烏蠅的商戶亦慨嘆人數較以往少，但亦有市民則表示因此行得「好開心」。

成功以1港元購得魚翅包的黎女士與其女友人表示心情十分開心，沒有想過今日人流這麼少，不需像以往般爭先恐後跟他人搶，便購得心頭好！她表示自己與友人已經準備手推車，以方便血拼。

另一位唐婆婆表示，今日人流是稀少，但覺得「好好行」，通道暢通無阻，購物亦毋須排隊。她指自己今日已預留約2千港元消費。對於目標，她指自己年紀大，只會平常心，見到合適才會買。

以1蚊作花膠雞作招徠的即食海味商店，其負責人林小姐表示，正值聖誕市道，加上時間尚早，相信稍後時間人流便會漸多。她又指香港人因疫情已經悶了許久，加上愛食美食，故對店內食品銷情相當有信心，估計生意額會較以往增加2成以上。

另一位專賣蠔豉的商戶負責人鄭生則慨嘆開市半小時，仍未有生意。他指人流煙少或者與今日非假期有關，估計明天情況會有改善。問及促銷策略，他指明白現時市道尚未恢復，故檔內的產品均是以「街坊價」出售，希望薄利多銷，皆大歡喜。

與美食展檔口場面冷清相反，「冬日購物節」場售賣巴士模型的檔口卻人頭湧湧，收銀處旁排了長長的人龍等候付款。

巴士迷梁生表示，為了買到限售600部的巴士模型，自己今天早上6時許便到了會展等候入場。對於成功買到心頭好，他表示自己心情十分開心，想立即與其他巴士迷朋友展示手上的新玩具。