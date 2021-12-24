壹傳媒行政總監第八次求遲交資料　官斥脅逼法庭短時間作決定

警方國安處去年8月調查壹傳媒黎智英等人涉違反《港區國安法》及欺詐罪，並從壹傳媒大樓檢取大批資料，資料暫時交回物主檢視，經檢視後，若發現資料不受LPP(法律專業特權)保護或不屬新聞材料，便須交給警方。與黎智英一同被控欺詐罪的壹傳媒前行政總監黃偉強，曾7次向高院申請延長檢視檔案及資料時間，黃於今早(24日)第8次作相關延期申請。黃在檢閱資料後與警方就當中的700多項資料是否涉及LPP等有爭議，雙方亦定下時間表向法庭呈交相關理據，但黃今日向法庭申請延期呈交，法官直斥黃的延期申請沒有理據且時間太長，故只批准短時間的延期，並要黃以彌償基準支付警方訟費。

據高院法官陳嘉信指，黃於檢閱超過100萬個相關資料後，認為部份資料涉及受LPP（法律專業特權）保護或屬新聞材料，不過警方就當中的763項資料有爭議，雙方亦定下時間表向法庭呈交理據，並定下由黃於12月17日先呈交理據。不過黃在限期當日向法庭申請延期21天至明年1月7日呈交，故之後警方呈交反對理據及黃再作回應的限期亦需順延。

法官直指黃的延期申請並無合理理據，而且是在限期前一刻才提出延期申請。法官又指黃涉及的詐騙案將於明年3月14日在區院開審，故最理想做法是法庭在開審前6周決定哪些資料屬LPP或新聞材料，好讓警方有時間檢視資料。法官直指黃現時做法是脅逼法庭在短時間內作決定。

法官最終認為明年1月28日是雙方完成呈交所有理據程序的最後限期，故下令黃須於今年12月29日先呈交其理據，14天後到警方呈交回應，而完成所有呈交理據程序的限期為明年1月28日。法官亦下令若真的要再申請延期，必須要在限期前5天提出申請。

案件編號：HCCP 1222/2020