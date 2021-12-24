東莞大朗鎮爆疫恐擴散　回港易及來港易暫未禁周邊地區來港

內地多個省市區疫情嚴重，從本月13日至昨日(23日)凌晨，廣東省東莞市累計24宗本土確診病例，均在大朗鎮內。東莞市疾控中心周四發出提醒，強調當前疫情防控形勢依舊嚴峻複雜。國務院聯防聯控機制也警告，有關省市的疫情有進一步擴散的可能。然而，本港僅將大朗鎮納入「回港易/來港易計劃暫不適用風險地區名單」，周邊城鎮的港人或非港人都可通過回港易或來港易計劃免檢疫抵港，恐釀輸入病毒危機。本報正向相關部門查詢。

東莞當局已經對大朗鎮封控區、管控區及重點暴露場所進行嚴格管理，並連續開展4輪「掃樓敲門」行動，迅速完成近6萬人的信息採集及登記造冊，嚴防疫情在社區內出現反彈。同時，當局派員在大朗鎮周邊實行24小時沿線巡邏，堅決堵塞居民違規外出，嚴防疫情外溢。

市疾控中心專家呼籲，元旦及農曆新年期間非必要不出行，不離開東莞市，更不要到中高風險地區或有病例報告的地區；需要離開東莞市的，須按照市最新的防控要求，做好持有48小時內檢測未染疫證明等措施；疫情期間應注意不聚餐，不聚會，少流動，特別是減少在密閉場所內活動。